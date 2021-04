Sonhando com permanência na Série A, Goiás recebe rebaixado Botafogo

Na abertura da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Goiás, 18º colocado com 33 pontos, recebe o Botafogo, 20º colocado com 24 pontos, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), nesse sábado (13) às 17h.

O Esmeraldino precisa da vitória para aumentar as chances de permanecer na Série A, enquanto o Alvinegro, rebaixado há duas rodadas, já iniciou o planejamento para a disputa da segunda divisão, e tenta acabar com a sequência negativa de 9 jogos sem vencer no Brasileirão.

Para manter a esperança, é vencer ou vencer

Após buscar o empate nos acréscimos contra o Bahia, em Salvador, na última rodada, o Goiás manteve viva a luta para se manter na elite, mas precisa da vitória para chegar de vez na briga contra Vasco e Bahia, seus dois principais adversários nessa disputa no momento. Em caso de derrota, o Esmeraldino pode ter seu rebaixamento confirmado ainda nesse fim de semana.

Para o duelo desse sábado, a equipe goiana terá o retorno na área técnica do auxiliar Augusto César, e pode ter apenas duas mudanças na equipe. O zagueiro David Duarte não tem presença garantida na partida, por conta de uma virose, e pode ser substituído por Iago Mendonça. Já o lateral-esquerdo Heron retornará a equipe após cumprir suspensão contra o Bahia.

Provável escalação: Marcelo Rangel; David Duarte (Iago Mendonça), Fábio Sanches e Heron; Índio, Breno, Henrique Lordelo, Shaylon e Jefferson; Vinícius e Fernandão.

Com a cabeça na Série B, e de olho nos jovens para voltar a vencer

Desde a vitória sobre o Coritiba, o Botafogo já soma 8 derrotas e 1 empate e teve o terceiro rebaixamento confirmado na 34ª rodada, após perder para o Sport no Nilton Santos. Após começar o planejamento para a Série B, o Alvinegro demitiu o técnico Eduardo Barroca e sob comando interino pelo auxiliar Lúcio Flávio, passou a utilizar um time com mais jogadores da base na equipe titular, com destaque para o atacante Matheus Nascimento, de apenas 16 anos.

Para acabar com esse jejum sem vitórias, a equipe carioca terá dois desfalques no meio-campo em relação ao duelo contra o Grêmio, na rodada passada: o jovem Romildo sofreu uma fratura na mão esquerda, e deverá ser substituído por Kayque, outra revelação da base alvinegra. Zé Welison torceu o tornozelo esquerdo e sua vaga na equipe será disputada entre Bruno Nazário e Luiz Otávio.

Provável escalação: Diego Loureiro; Kevin, Kanu, Sousa, Hugo; Kayque, Caio Alexandre e Bruno Nazário (Luiz Otávio); Matheus Nascimento, Cesinha e Rafael Navarro.

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)