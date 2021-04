Goiás bate Botafogo e se mantém vivo na briga contra rebaixamento

O Goiás recebeu a equipe do Botafogo em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Precisando desesperadamente vencer, ao alviverde conseguiu os três pontos diante do Botafogo, com gols de Rafael Moura e Fernandão na partida que aconteceu no último sábado.

Agora, a equipe esmeraldina torce por tropeços de Bahia e Vasco para continuar na briga pela permanência na primeira divisão. Já o rebaixado Botafogo cumpriu tabela e vê a oportunidade de deixar a lanterna cada vez mais longe.

Goiás é superior e domina o Botafogo na primeira etapa

A partida começou bastante agitada e logo no inicio a equipe do Goiás abriu o placar com o centroavante Rafael Moura, que empurrou a bola para as redes após assistência de Vinicius Lopes.

Mesmo com pouca técnica, a equipe do Goiás demonstrou vontade de vencer na primeira etapa e foi superior ao Botafogo. A equipe goiana teve amplo domínio no primeiro tempo, foi superior na posse de bola (63%) e finalizou mais vezes ao gol de Diego Loureiro (6).

Com uma equipe praticamente formada por jogadores provindos da base, a equipe carioca teve alguns bons momentos com Caio Alexandre e Hugo, que foram os destaques da equipe no jogo.

Botafogo cresce na segunda etapa mas não consegue superar o Goiás

A equipe do Botafogo conseguiu ter a posse de bola na segunda etapa (57%), mas que não resultou em grandes oportunidades de gol. Mesmo com mais finalizações, somente uma foi no gol do goleiro Marcelo Rangel, que pouco trabalhou na partida. Após revisão no VAR, o zagueiro Kanu foi expulso por falta dura em Fernandão, que acabou sendo substituído.

O Goiás caiu de produção na segunda etapa, no entanto, demonstrou força e vontade para vencer a equipe do Botafogo. Após belo cruzamento de Shaylon, Fernandão ampliou o marcador para o Goiás aos 18 minutos do segundo tempo.

Embora esteja em uma situação bastante delicada, a equipe do Goiás conseguiu 3 pontos importantíssimos para continuar brigando pela permanência na Série A e agora torce por tropeços dos seus adversários diretos na briga contra o rebaixamento.

Como ficam as equipes?

O Goiás permanece na 18ª colocação com 36 pontos, 1 a menos que o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O próximo confronto da equipe é no domingo (21), onde recebe a equipe do RB Bragantino. Já o Botafogo permanece na lanterna com 24 pontos e enfrenta a equipe do São Paulo na segunda-feira (22).