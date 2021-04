"Uma vitória coloca esse clube 41 anos depois como campeão brasileiro", projeta Abel

O Inter venceu o Vasco na tarde deste domingo em São Januário pela 36ª rodada da Série A. Rodrigo Dourado e Thiago Galhardo garantiram a liderança ao time gaúcho.

Após o jogo, Abel Braga atendeu à imprensa e comentou a respeito da situação da equipe no campeonato: "O campeonato pode acabar, domingo agora, se for pra nós. É a única forma de acabar. Dependendo do resultado, vamos levar pro último jogo." relatou.

O comandante também falou da expectativa de conquistar o Brasileirão: "O que vai ser especial é poder abraçar todos aqueles jogadores que trabalharam comigo. Só deixei amigos. O que é especial, pra mim, é que uma vitória coloca esse clube, depois de 41 anos, como campeão brasileiro."

Classificação e próximos compromissos

Líder com 69 pontos, um a mais que o Flamengo, o Inter volta a campo no próximo domingo, 16h, diante do segundo colocado no Maracanã.