Olho no continente: Ceará por vaga na Sul-Americana e Fluminense quer grupo da Libertadores

Pela 36ª rodada do Brasileirão, Ceará e Fluminense se enfrentam às 19h desta segunda-feira (15), na Arena Castelão. No sprint final do campeonato, o time alvinegro ainda luta para se garantir na próxima Sul-Americana. Já o Tricolor está garantido, ao menos, na pré-Libertadores, porém disputa uma vaga direta à principal competição continental.

Acompanhe todos os lances e todas as informações de Ceará x Fluminense AO VIVO aqui, no tempo real da VAVEL Brasil.

Em 12º lugar, sendo dono parcial da última vaga na Sul-Americana, o Ceará tem 46 pontos — a mesma pontuação do concorrente Atlético-GO. Sem chances rebaixamento, os cearenses já podem dizer que a principal missão de 2020 foi cumprida: fugir do rebaixamento. Agora, fechar a temporada com participação na Sul-Americana é de alegrar a torcida alvinegra. Além do Flu, o Vozão ainda tem Coritiba (fora) e Botafogo (casa) pela frente. Será que vai dar certo?

Com a combinação de resultados da rodada, o Fluminense garantiu sua presença na Libertadores — ainda na fase preliminar. Mas, em quinto lugar com 57 pontos, o Tricolor quer entrar no G-4 e roubar uma vaguinha do Atlético-MG ou do São Paulo já para a fase de grupos da competição. E além do Ceará hoje, o Flu encara Santos (fora) e Fortaleza (casa).

Situação dos elencos de Ceará e Fluminense

No Ceará, o desfalque está no banco de reservas: tanto o técnico Guto Ferreira quanto o auxiliar Alexandre Faganello estão suspensos já que foram punidos com cartão amarelo na rodada passada. Enquanto isso, no Tricolor das Laranjeiras, o atacante Fred deve ser ausência depois de ter problema na coxa direita.

Além de Fred, o Fluminense também não pode contar com os zagueiros Nino, que está em transição após incômodo muscular na coxa esquerda, e Matheus Ferraz, que testou positivo para a Covid-19. Assim, o treinador Marcão deve formar a dupla de zaga com Frazan e Luccas Claro.

Provável escalação do Ceará: Richard; Eduardo, Tiago, Klaus e Bruno Pacheco; Fabinho, Sobral e Vina; Lima, Léo Chú e Cléber. Técnico auxiliar: André Luís dos Santos.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Frazan, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e John Kennedy (Felippe Cardoso). Técnico: Marcão.

Arbitragem de Ceará x Fluminense

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistente 1: Fabricio Vilarinho da Silva (GO)

Assistente 2: Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).