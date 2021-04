Grêmio leva virada e Renato dispara: "Tem equipe que investiu e não vai ganhar nada"

Em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio perdeu de virada por 2 a 1 para o São Paulo, que não vencia a equipe a gaúcha desde 2015. Os gols da partida foram marcados por Diego Souza para o Grêmio, Luciano e Tchê-Tchê marcaram para o tricolor paulista.

Erros recorrentes nas partidas do Grêmio e a importância de Maicon para a equipe

O técnico Renato Portaluppi comentou sobre a atuação do tricolor e sobre os erros cometidos pela equipe gremista, que vem tornando-se cada vez mais comuns durante essa reta final de Brasileirão:

"Os erros acontecem. A gente tem treinado, conversado, mostrado no vídeo. Sei que nosso torcedor está triste. Era um jogo em casa, concorrente direto"

Ainda comentando sobre a atuação da equipe, o técnico gremista falou sobre o bom primeiro tempo que o Grêmio fez mas que não se repetiu na segunda etapa:

"Fizemos um bom primeiro tempo, e no segundo tempo, de repente, deu um apagão. Foi mais demérito nosso do que mérito do São Paulo. Isso não pode acontecer contra o Palmeiras."

O camisa 8 gremista atuou durante os 45 minutos iniciais da partida e acabou sendo substituído no intervalo. Com Maicon em campo, a equipe do Grêmio soube controlar a partida a partida e anular o São Paulo. Sem ele, o Grêmio sofreu um "apagão", como o próprio Renato disse: "Quando a gente perde o Maicon, parece que dá um apagão na equipe."

Renato ainda comentou sobre a importância do Maicon e sobre o ídolo do tricolor não ter um substituto a sua altura no elenco:

"Não temos um jogador da característica do Maicon. Hoje, conversando, eu achei melhor tirá-lo. Mas a equipe não pode ser tão dependente do Maicon, ele não vai jogar sempre. Vamos reavaliar algumas coisas para não ficarmos tão dependentes."

Preparação para a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras

Novamente perguntado sobre a maneira de como corrigir esses erros visando a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o técnico gremista comentou que tem trabalhado com o grupo sobre isso e tratou esses erros como erros "infantis":

"Os erros tem aparecido. A gente tem mostrado e conversado. Vamos treinar mais para que erros infantis não ocorram na decisão contra o Palmeiras."

O técnico gremista comentou sobre a preparação do time para a final, prometeu uma postura completamente diferente do imortal para a decisão e ainda falou sobre já ter uma equipe definida para enfrentar o Palmeiras na grande decisão:

"Terça a tarde vou reunir com o grupo. O torcedor pode ficar tranquilo. O Grêmio vai se preparar. Vai ser outro Grêmio na final, pode ter certeza. Quem vai jogar? Quem se entregar e ficar focado."

"Eu tenho basicamente uma equipe que vai enfrentar o Palmeiras. A gente vai brigar bastante por esse título. Todo mundo quer esse título. Às vezes é bom que aconteça estes tipos de erro agora do que na final, e não ter tempo pra corrigir."

Investimentos, obrigações de títulos na temporada e renovação de contrato

Não é de hoje que o técnico Renato Portaluppi tira das suas costas o peso da equipe de brigar e conquistas títulos importantes. Mesmo o Grêmio e outras equipes mostrando que é possível brigar por títulos sem grandes investimentos, o treinador continua jogando a responsabilidade para quem investiu mais:

"O Grêmio não investiu nada e chegou em três competições. Tem equipe que investiu e não vai ganhar nada."

O Grêmio atualmente ocupa a 7ª colocação com 56 pontos ganhos e é a equipe que mais empatou no campeonato, com 16 empates e faz um campeonato bastante mediano. Mesmo tendo investido em jogadores como Churín e Pinares para compor o elenco, o técnico gremista comentou sobre as cobranças por parte da imprensa sobre os resultados do tricolor e até que certo ponto é possível cobrar do time do Grêmio:

"Tem que ter jogadores diferenciados pra ser campeão. A gente tem um grupo muito bom, mas não vai ganhar todas. Investiu? Cobra bastante. Não investiu? Tem que ter até um certo ponto pra se cobrar. Todo mundo quer ganhar. A cobrança (da imprensa), parece que o Grêmio investiu 200 milhões. Quer ganhar todas? Vamos investir mais. Vamos investir, e aí a cobrança pode aparecer."

Ao ser questionado sobre o prosseguimento do trabalho no Grêmio para a temporada de 2021, Renato Portaluppi respondeu:

"Meu único plano é terminar o Brasileiro e conquistar o título da Copa do Brasil. Depois, eu tenho uma conversa direta com o Presidente. Já conversamos no sorteio da Copa do Brasil. Quando acabar, a gente senta, troca ideias e vê o que vai acontecer."

O Grêmio volta a campo no próximo domingo (21), onde enfrenta a equipe do Athletico, na Arena do Grêmio.