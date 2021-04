Arrasador, Palmeiras dá show e goleia Fortaleza

Após o fiasco no Mundial de Clubes da FIFA, o Palmeiras buscou a reabilitação no Campeonato Brasileiro e venceu o Fortaleza por 3 a 0, neste domingo(14), no Allianz Parque, em jogo válido pela 36ª rodada. Os gols foram marcados por Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Breno Lopes, todos no primeiro tempo.

Primeiro tempo arrasador

O técnico Abel Ferreira optou por poupar alguns de seus titulares e montou um time recheado de garotos da base. Com as mudanças, Gustavo Scarpa e Lucas Lima tiveram mais liberdade pelo meio-campo e souberam aproveitar muito bem a chance dada pelo professor.

Com jogadas envolventes e um time mais leve, o Palmeiras teve 64% de posse de bola e trocou 255 passes corretos contra apenas 83 do Fortaleza. E não demorou muito para abrir o placar.

Em uma cobrança de falta com muita perfeição, Gustavo Scarpa mandou por cima da barreira e abriu o placar para o Palmeiras. Era o gol que encerrava o jejum alviverde, que não marcava gol de falta desde o dia 22 de maio de 2019.

Aos 25 minutos, Gustavo Scarpa virou Diogo pela direita Marcos Rocha dominou, olhou para a área e passou para Lucas Lima que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. O jogador não segurou as lágrimas em sua comemoração.

O terceiro gol do Alviverde saiu dos pés do herói do título da Libertadores, Breno Lopes, que não pode ser utilizado no Mundial de Clubes. Depois de uma boa triangulação entre Gabriel Menino e Lucas Lima, o atacante chutou de primeira e fez um golaço.

Menos empolgante

No segundo tempo o placar não conseguiu mais ser alterado. O Verdão seguia dominando e teve as melhores chances da partida, já o Fortaleza de segurava para não sofrer mais gols e contou com boa atuação de Felipe Alves.

Classificação e sequência no campeonato

Com a vitória, o Palmeiras está em sexto, com 56 pontos. Já o Fortaleza em 15º com 41 pontos.

Na próxima quarta-feira (17), o Palmeiras visita o Coritiba, às 19h30 em jogo atrasado pela 34ª rodada e depois na sexta-feira (19), tem o clássico contra o São Paulo, no Morumbi.

Já o Fortaleza enfrenta o Bahia, no sábado (20), às 21h, pela penúltima rodada do Brasileirão.