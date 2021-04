Primeiro de 2021: atacante Bruno Rodrigues é o novo reforço do São Paulo

Bruno Rodrigues, atacante de 23 anos, assinou contrato de empréstimo com o São Paulo após buscas de Fluminense, Ceará e Cruzeiro.

O jovem jogador foi garçom pela Ponte Preta, com 12 assistências. Bruno também foi o artilheiro do clube alvinegro, com 11 gols na temporada 20/21. A macaca ainda buscou um acerto com o jogador por 4 vezes, chegando a propor um salário de R$100 mil (o dobro do que recebia anteriormente), mas o staff do jogador rejeitou.

Jovem, promissor e veloz, Bruno Rodrigues pertence à Tombense, uma equipe dirigida por um grupo de empresários e utilizada para ceder o jogador por empréstimo e manter seus direitos. Caso o atacante vá bem pela equipe do Morumbi, seu valor fixado é de pouco mais de R$ 7,5 milhões. O São Paulo pagará R$ 250 mil pelo empréstimo, inicialmente.

Após a chegada de Hernán Crespo, Bruno é o primeiro reforço tricolor. O jogador de 23 anos chega para suprir uma carência do elenco são-paulino, um jogador de velocidade.

Com toda as complicações do calendário brasileiro em 2020/21, Bruno deve estrear pela equipe B do São Paulo, no Paulistão 2021.