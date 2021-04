Sem marcar há quatro jogos e com três derrotas seguidas, Vasco está em maus lençóis

As coisas não estão boas no Vasco da Gama. A equipe cruzmaltina está em 17º colocado, com 37 pontos e brigará para não cair até a última rodada. Nos últimos cinco confrontos, são dois empates e três derrotas consecutivas — somando quatro confrontos sem sequer marcar um gol. E é justamente essa sequência negativa que está deixando a torcida vascaína em maus lençóis no Brasileirão.

Dos últimos 15 pontos disputados pelo time carioca, apenas dois foram conquistados. Um gol feito contra oito gols sofridos. O problema também está na criação: apenas três boas grandes oportunidades foram criadas. Em contraponto, nove chances claras de gol foram cedidas aos adversários.

Agora, na sequência do Campeonato Brasileiro, o Vasco de Vanderlei Luxemburgo encara o Corinthians às 16h do domingo que vem, dia 21, em São Paulo, e fecha sua participação diante do Goiás, em confronto direto no São Januário, às 21h30 da quinta-feira (25).