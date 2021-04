Em jogo que pode abrir nova vaga na Libertadores, rebaixado Coritiba enfrenta Palmeiras

Em jogo de dois times que apenas cumprem tabela nesta reta final de Brasileirão, o Coritiba recebe o Palmeiras, nesta quarta (17), às 19h30, no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba/PR, em partida atrasada da 35ª rodada da competição. O Coxa Branca teve o seu rebaixamento sacramentado na rodada passada enquanto o Verdão já está classificado para a Libertadores e não briga por mais nada na elite nacional.

Momento das equipes

O Coritiba já está rebaixado no Brasileirão, isso resumo a fase do time e a fraca campanha durante toda a competição. Nos últimos cinco jogos o time paranaense soma três empates e duas derrotas, sendo essas duas seguidas. Nos jogos disputados foram seis gols marcados e dez sofridos.

Já o Palmeiras apenas cumpre tabela mas ainda pode impactar no número de classificados para a próxima Libertadores. Caso o Verdão fique na zona de classificação para a próxima Libertadores, o que já está quase garantido matematicamente, o Brasileirão terá oito times classificados para a competição sul-americana, sendo finalizada com um G-8 caso o Grêmio também fique entre os classificados. Os dois times disputam a final da Copa do Brasil nos dias 28 de fevereiro e 7 de março.

Nos últimos jogos o Verdão soma apenas uma vitória, com duas derrotas e dois empates. Além disso, são sete gols marcados e seis gols sofridos.

Retrospecto entre os times

No total, segundo dados do site OGol, as duas equipes já se enfrentaram em 50 oportunidades. São 20 vitórias do Palmeiras, 17 do Coritiba e 13 empates. Com mando de campo do Coxa Branca são 24 jogos, com 11 triunfos dos paranaenses, oito empates e cinco vitórias dos paulistas.

Último confronto

Pelo primeiro turno do Brasileirão, o Palmeiras recebeu o Coritiba no Allianz Parque, no dia 14 de outubro de 2020, e saiu com o revés no placar. Os paranaenses venceram por 3 a 1 e os gols da partida foram marcados por Gabriel Veron, para o Palmeiras, e Robson (duas vezes) e Giovanni Augusto, para o Coritiba.

Prováveis escalações

O treinador Gustavo Morínigo, do Coritiba, tem quatro desfalques. São eles o goleiro Wilson, o lateral Natanael, o zagueiro Nathan Ribeiro e o meia atacante Rafinha. Eles não jogam mais neste Brasileirão por opção da diretoria. Com isso, o Coxa deve ir a campo com: Arthur, Jonathan, Nathan Silva, Sabino e Guilherme Biro; Hugo Moura, Matheus Bueno e Luiz Henrique; Neílton, Robson e Ricardo Oliveira.

Já o técnico Abel Ferreira terá quatro desfalques certos para a partida. O atacante Wesley segue em fase final de recuperação, enquanto Gabriel Veron e Luan seguem fora por lesão, e Zé Rafael e Emerson Santos serão poupados. Com isso, o Verdão deve ir a campo com: Weverton, Mayke, Kuscevic, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Lucas Lima; Gustavo Scarpa e Willian.