Vitória regulariza dívidas no BID e já apresenta os primeiros reforços de 2021

Regularizado na Câmara Nacional da Resolução de Disputas (CNRD), o Vitória já está possibilitado de inscrever novos jogadores para sua próxima temporada. Com a garantia do diretor jurídico do time baiano, Dilson Pereira Júnior, a equipe já apresentou oficialmente nesta segunda-feira (15) o volante João Pedro e o meia Aníbal Vega.

Após a pena que foi validada por seis meses, o Vitória não pôde contratar jogadores por conta de problemas de pagamento. Após a resolução das quitações na justiça, o Leão divulgou nas redes sociais, a vinda de João Pedro (21), que chega por empréstimo da Portuguesa Santista, até o fim da série B. Revelado pelo Santo André, o meio-campista que já estava realizando pré temporada junto do elenco, celebra a nova oportunidade.

“É uma felicidade estar aqui no Vitória, vestindo essa camisa tão pesada. É uma oportunidade inexplicável e surreal. Quero agradecer a toda gestão que me ofereceu essa oportunidade maravilhosa e à comissão técnica. O grande objetivo é voltar para a Série A e, juntos, nós vamos sim conseguir esse objetivo, lutar por esse objetivo", afirmou o jogador ao site oficial do Vitória.

Já Vega (20) que também está em atividades com o time, deverá ser oficializado nos próximos dias, porém já tem o contrato acertado junto ao presidente do clube, Paulo Carneiro. O meia revelado pelo Palmeiras também assinará vínculo até o fim da segunda divisão.

Em grave crise financeira, o Vitória trabalha para reduzir a folha salarial e trazer atletas de baixo custo. De acordo com o jornalista Vitor Villar, do Correio 24h, para o estadual, a equipe Rubro-negra deverá ter ao menos 23 dos 34 atletas profissionais, oriundo das categorias de base. Nesta quarta-feira (17), o Leão estreará no Baianão diante do Unirb.