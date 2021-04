Erik avalia recuperação e projeta retorno aos gramados pelo CRB

De fora das atividades após operar o joelho direito em 2020, o atacante do CRB, Erik, que só retorna aos gramados em maio, falou sobre o intenso trabalho que tem feito no clube. Segundo o jogador, um dos principais nomes da equipe, a meta é evoluir a cada dia de trabalho no Galo.

“Estou evoluindo muito nestes últimos meses e me sentindo cada dia melhor. Estou muito motivado para retornar o quanto antes às atividades. Vou continuar me dedicando ao máximo por isso", falou.

Segundo o atleta, a previsão é voltar aos gramados no Brasileiro.

"Acredito que ainda neste primeiro semestre estarei de volta. Vou me dedicar muito para que isso seja possível", concluiu.