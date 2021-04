Wesley comemora bom desempenho na reta final da Série B e projeta temporada de alto nível

Um dos principais jogadores do CRB na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, o volante Wesley, ex-Santos, São Paulo e Palmeiras falou sobre o ótimo momento que vem passando na carreira. Feliz com essa evolução, o jogador, que também atuou no Sport e Avaí, isso é consequência de um trabalho forte que vem realizando.

“Esses últimos meses no CRB foram muito especiais. Trabalhei muito para conquistar meu espaço e para ajudar. Os números provam isso. Meu desempenho nestes últimos meses foram muito bons e isso me deixa feliz. Me dediquem ao máximo para ter intensidade e para atuar em alto nível", afirmou o jogador.

De acordo com Wesley, sua meta é fazer um grande ano em 2021.

“Esse ano tem tudo para ser ainda melhor para mim individualmente. Vou trabalhar muito para fazer um grande ano”, finalizou.