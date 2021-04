Autor do gol da vitória do Coritiba, Jonathan admite sondagem do Botafogo, mas permanece focado no fim da temporada

Já rebaixado para a Série B, o Coritiba venceu o Palmeiras por 1 a 0 nesta quarta-feira (17), no Couto Pereira, em jogo atrasado da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Jonathan, aos 42’ da segunda etapa.

Ao final da partida, o lateral direito afirmou que, mesmo com a queda já confirmada, os jogadores devem ser profissionais e honrar a camisa do Coxa.

“Primeiramente, a gente tem de pedir desculpa para diretoria, torcida. Planejamos um objetivo no clube, que era permanência, mas infelizmente no futebol acontece esses momentos ruins. A gente tem de ser profissional, honrar a camisa que está vestindo, independente da situação que a gente vive. A gente tem de mostrar que está com vontade, profissionalismo, quando entrar em campo só pensar no Coritiba” disse.

O contrato de Jonathan com o Coxa se encerra no dia 28 deste mês e o jogador já foi procurado pelo Botafogo para a próxima temporada. O lateral confirmou a sondagem, mas afirmou que segue focado no Coritiba. Inclusive, o clube paranaense tem intenção de mantê-lo.

“Teve sim essa sondagem. Minha cabeça está focada até o final do contrato. Depois vamos sentar e conversar”.

Com a vitória, o Coritiba chegou aos 31 pontos e segue na 19ª posição. O próximo compromisso da equipe paranaense é contra o Ceará, no sábado (20), no Couto Pereira, às 18h30. O duelo é válido pela 37ª rodada do Brasileirão.