"Final" no Maracanã: Inter carrega vantagem sobre Flamengo no confronto direto

Nesse domingo (21) às 16h, no Maracanã, Flamengo e Internacional se enfrentarão pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo considerado como uma "final".

O Colorado lidera com 69 pontos, e a vitória dará o título que não vem desde 1979. Já o Rubro-Negro é o vice-líder com 68 pontos, e precisa do triunfo para assumir a ponta pela primeira vez na competição, e tentar confirmar o bicampeonato na última rodada.

No histórico do confronto, essa será o 102º encontro entre os dois times. A equipe gaúcha tem uma vitória a mais que a carioca, 36 a 35, além de 30 empates. Foram 142 gols marcados pelo Inter e 132 pelo Flamengo.

Nos últimos 10 encontros entre os times, o equilíbrio se mantém: foram 4 vitórias dos colorados, 4 dos rubro-negros e dois empates. O Flamengo marcou 14 gols contra 11 do Internacional.

Em partida válida pela 18ª rodada, no Beira-Rio, as duas equipes fizeram um dos melhores jogos do campeonato. O Colorado ficou na frente por duas vezes, mas o Rubro-Negro foi buscar o empate, contando com um gol de Everton Ribeiro nos acréscimos da segunda etapa. Confira os melhores momentos desse jogo: