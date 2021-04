Na Itália, Benfica e Arsenal ficam no empate pela UEFA Europa League

Em partida de dois times grandes no cenário europeu, Benfica e Arsenal se enfrentaram no jogo de ida da fase 16avos de final nesta quinta-feira (18). A curiosidade foi o local: o Stadio Olimpico de Roma foi a sede por conta dos impactos da pandemia do coronavírus em Portugal. O resultado, entretanto, não teve nada de anormal: 1 a 1.

As chances mais agudas da partida foram dos gunners, jogando no 4-2-3-1 de Mikel Arteta. O Arsenal teve 60% da posse de bola e chutou sete vezes a gol, contra seis do Benfica. Os comandados de Jorge Jesus, no 3-5-2, acertaram mais finalizações: quatro a dois.

Quem não faz, toma

A partida, até o começo da segunda etapa, pode ser resumida na frase acima, muito popular para explicar o esporte para quem acompanha superficialmente o esporte. Todas as boas chances do primeiro tempo foram dos gunners. Aos 19 minutos, Pierre-Emerick Aubameyang recebeu de Martin Odegaard e chutou à esquerda da meta. Vinte minutos depois, após bola viva na área, Emile Smith Rowe chutou rasteiro na direita e Helton Leite, goleiro dos encarnados, foi buscar.

No segundo tempo veio a primeira oportunidade do Benfica - e concedida por conta de um erro do próprio Smith Rowe, após tocar com a mão na bola dentro da área aos nove minutos. Na cobrança, Pizzi cobrou na direita e marcou. Dois minutos depois, entretanto, o empate. Cédric Soares acionou Bukayo Saka na direita e o inglês encheu o pé de fora da área para marcar belo gol.

Após os tentos, a partida ficou mais equilibrada e aberta. Com 17 minutos, Rafa Silva chutou no lado esquerdo e Bernd Leno fez boa defesa. Segundos depois, o Arsenal perdeu a chance de virar: Pierre-Emerick Aubameyang recebeu de Dani Ceballos e chutou forte, mas à esquerda da meta do Benfica.

Próximos jogos

As equipes fazem o jogo de volta da fase 16avos de final da UEFA Europa League 2020/2021 na próxima quinta-feira (25), às 14h55 (Horário de Brasília). Antes disso, o Benfica viaja para enfrentar o Farense, no próximo sábado (21), às 17h15; mesmo dia em que o Arsenal recebe o Manchester City às 13h30.