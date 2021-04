Marcos Leonardo decide, Santos se consolida na tabela e complica Corinthians na briga por vaga no G-8

Nesta quarta-feira (17), o Santos venceu o Corinthians por 1 a 0, na Vila Belmiro, em jogo atrasado pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Marcos Leonardo.

Apagão e falta de criatividade

Mesmo jogando fora de casa, o Corinthians foi melhor nos 12 minutos iniciais. Criou duas oportunidades de gols, a primeira com Mateus Vital, em um chute de fora da área que foi defendido por João Paulo. O outro foi com Gustavo Mosquito, que recebeu em profundidade e tentou a cavadinha em vez de chutar cruzado.

Aos 12 minutos, uma queda de energia no estádio paralisou o jogo por 16 minutos ponto no retorno o Santos tentava dar continuidade o que fazia antes da falta de energia, em jogadas pelas pontas. Mas a equipe santista sofreu muito com a falta de pontaria.

A primeira boa chance veio aos 38, em uma cabeçada de Luiz Felipe defendida pelo goleiro Cássio.

Marcos Leonardo decide!

No intervalo da partida, Cuca colocou Soteldo no lugar de Ivonei. E com o venezuelano em campo o Peixe passou a ser melhor e em dois minutos já havia tido duas boas chances. Na primeira, Alison arriscou de fora da área para a defesa de Cássio.

Na segunda, Marinho colocou Soteldo em uma ótima posição de contra-ataque, mas o arqueiro do Timão apareceu novamente para fazer a defesa à queima-roupa. No rebote Fábio Santos salvou. O Corinthians tentou responder em um chute de fora da área de Arantes só que foi muito fraco.

Aos nove minutos no entanto, o camisa 10 arriscou de fora da área, Cássio fez a defesa, mas no rebote, Marinho conseguiu cruzar para Marcos Leonardo, que não desperdiçou a chance. Seu terceiro gol em três jogos consecutivos.

A partir daí, o jogo voltou a ficar em ritmo lento. Santos só administrava e o Corinthians muito pouco criava. E para piorar, Soteldo que havia acabado de entrar, voltou a sentir dores na coxa e teve de ser substituído. Mas o Peixe saiu com a vitória e retornou ao G-8.

Classificação e próximos jogos

Com a Vitória O Santos já retornou o G-8 do Campeonato Brasileiro. A equipe santista está na oitava posição com 53 pontos. Já o Corinthians, com 49 viu a sua situação se complicar e ficar ainda mais longe da zona de classificação para a Libertadores.

O Santos volta a campo no domingo (21), diante do Fluminense, na Vila Belmiro, às 18h15. No mesmo dia, o Corinthians recebe o Vasco, às 16h.