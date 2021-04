Em busca de três pontos cruciais, Fortaleza e Bahia fazem confronto direto contra Z-4

Neste sábado (20), Fortaleza e Bahia se enfrentam, às 21h, no Castelão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com distância mínima de três pontos na tabela, o Leão do Pici e Esquadrão de Aço precisam pontuar para manter distante a possibilidade de cair para a Série B.

As partidas entre Fortaleza x Bahia e Ceará x Botafogo não sofrerão alteração de horário, apesar do decreto que estabelece toque de recolher às 22h, anunciado pelo governo. Pelo fato das partidas estarem com portões fechados e protocolos sanitários estabelecidos, a alteração no horário não será mais necessária.

Em 36 partidas, o Fortaleza venceu nove vezes, empatou 13 e perdeu 14 jogos para o Bahia. Em momento similar no campeonato, as duas equipes lutam contra o rebaixamento e o confronto direto na penúltima rodada, definirá quem tem mais chances de sofrer o rebaixamento.

O Fortaleza de Enderson Moreira vai com força máxima para garantir os três pontos cruciais a fim de se afastar da zona da confusão em meio às duas últimas rodadas restantes do Campeonato Brasileiro.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero e Bruno Melo; Juninho e Felipe; Romarinho, Igor Torres, Wellington Paulista e David.

O Bahia de Dado Cavalcanti não terá a presença do goleiro Mateus Claus, devido a uma lesão muscular, especificamente um edema na coxa. Para substituí-lo, Douglas deve assumir a titularidade nesta partida, que também se recuperou de uma lesão há poucos dias.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Matheus Bahia; Gregore, Ronaldo, Patrick de Lucca e Rodriguinho; Rossi e Gabriel Novaes.

Arbitragem da partida

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira - SP (FIFA)

Árbitro Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis - SP (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa - SP (CBF)

Quarto Árbitro: Léo Simão Holanda - CE (CBF)

Analista de Campo: Paulo Silvio dos Santos - CE (CBF)

Árbitro de Vídeo: Marcio Henrique de Gois - SP (CBF)

Assistente de Árbitro de Vídeo 1: Thiago Luis Scarascati - SP (CBF)

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Herman Brumel Vani - SP (CBF)

Observador de VAR:Marcos Andre Gomes da Penha - ES (CBF)