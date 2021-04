Flamengo e Internacional passam por nova decisão de Campeonato Brasileiro

O Flamengo recebe o Internacional neste domingo (21), jogo que acontece às 16h pela 37ª rodada do Brasileirão, mas nesta penúltima rodada o campeonato já pode ter um vencedor. O time carioca precisa vencer para tomar a liderança ou até mesmo empatar para se manter vivo e depender de resultados na última rodada para ser campeão. Já o time colorado quer quebrar o jejum de 41 anos e pode levar o campeonato ganhando do seu rival, no caso do empate a equipe gaúcha se mantém na liderança e continua dependendo só de si.

Copa União, módulo verde - 1987

Os dois times já decidiriam final de campeonato brasileiro em formato diferente, e o clube carioca saiu campeão. No primeiro jogo, no Beira-Rio, empate em 1 a 1, com gols de Bebeto e Amarildo. No Maracanã com 91 mil pessoas, Bebeto marcou o gol da vitória por 1 a 0 e garantiu o troféu.

O que se esperar de uma nova decisão

Um confronto que se tem o Rubro-Negro com o melhor ataque contra o Colorado com a melhor defesa, deixam as expectativas de um bom jogo afloradas. De um lado o Flamengo que gosta de ter a posse de bola e envolver os adversários em seus toques, contra um Internacional que não fica muito com a bola usando de seu ótimo contra-ataque e conta muito com seu poder de bola aérea. As equipes chegam na penúltima rodada com ótimos aproveitamentos e alguns números similares.

Aproveitamento de cada treinador

Ambos têm 16 jogos, dez vitórias, três empates e três derrotas. O Flamengo de Ceni marcou 32 gols, quatro a mais que o Inter de Abel. Mas o colorado sofreu um gol a menos: 15.

Recorde de vitórias e liderança inédita

O Internacional tem o recorde de vitórias neste Brasileirão, a equipe conseguiu nove vitórias consecutivas, pela boa arrancada o time chegou na liderança. Por outro lado o Flamengo que não foi líder e almeja estrear liderando o topo da tabela.

Escalações de cada equipe

A equipe rubro-negra deve repetir as últimas escalações, agora com uma dúvida sobre o volante que vinha atuando de zagueiro Willian Arão que se acidentou na última sexta-feira, o mesmo foi relacionado para o confronto mas é dúvida.

O time comandado por Rogério deve vir a campo com: Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gérson, Diego, Arrascaeta, e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabi.

Já a equipe colorada não conta com Víctor Cuesta, o zagueiro que tomou seu terceiro cartão amarelo na última partida, mas confirmou a escalação do lateral Rodinei.



O provável time de Abel tem: Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes, Patrick e Caio Vidal; Yuri Alberto.