Pressionados pela vitória, Corinthians e Vasco fazem duelo decisivo pelo Brasileirão

Neste domingo (21), a bola rola na Neo Química Arena para Corinthians x Vasco pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vale muito para as pretensões das duas equipes na competição. O Corinthians precisa da vitória para continuar sonhando com a classificação para a Libertadores da América. Já o Vasco, em situação desesperadora, pode ser rebaixado já nesta rodada com uma possível combinação de resultados, e precisa de qualquer jeito dos três pontos.

O jogo será às 16h no horário de Brasília. A TV Globo e o Premiere transmitem a partida e a VAVEL Brasil acompanha todos os lances em tempo real.

Por vaga na Libertadores

Com as derrotas para Flamengo e Santos, o Corinthians ficou mais distante na vaga na próxima Libertadores. Mesmo com oito vagas em disputa, as chances do Timão jogar a competição internacional em 2021 é cada vez mais remota.

Para se classificar, o Timão precisa primeiramente fazer a sua parte e vencer os dois jogos restantes contra Vasco e Internacional. Além disso, precisa que o Athletico-PR não vença os dois jogos que lhes restam e que o Santos some no máximo dois pontos.

A tarefa é difícil, mas não impossível, visto a complexidade dos adversários de ambas as equipes. Apesar da desvantagem, tudo é possível. E para se manter vivo na disputa, o treinador Vagner Mancini vai contar com quase todo mundo a disposição para o duelo. Apenas o volante Gabriel, com um problema muscular, deve desfalcar a equipe.

O Corinthians deve entrar em campo com: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Xavier, Cantillo, Cazares e Mateus Vital; Gustavo Mosquito e Léo Natel.

Chances do Corinthians se classificar para a Libertadores:

Em caso de vitória: terá que torcer para o Santos não vencer o Fluminense para continuar vivo na disputa.

Em caso de empate: o Santos terá que obrigatoriamente perder para o Fluminense e o Athletico-PR não poderá vencer o Grêmio.

Em caso de derrota: o Corinthians não terá mais chances de classificação à Libertadores.

Pelo milagre de Itaquera

Durante a semana, os torcedores do Vasco têm espalhado pelas redes sociais a hashtag #MilagreDeItaquera. O milagre aconteceria pelo fato do Vasco não vencer o Corinthians há mais de dez anos. A última vitória cruzmaltina aconteceu no Brasileirão de 2010. E em São Paulo o jejum é ainda maior: desde 2007. E não há momento melhor para o Vasco por fim a esse longo tabu.

Precisando desesperadamente da vitória para se manter vivo na luta contra o rebaixamento, o treinador Vanderlei Luxemburgo adotou o mistério. Treinos fechados durante a semana e todo o elenco viajou para São Paulo. Benítez, com dores na coxa, não participou das atividades e dificilmente joga.

Os olhares Vascaínos estarão também em Fortaleza. Lá, jogam Fortaleza x Bahia, neste sábado às 21h. A derrota do Bahia é o resultado que mais ajuda o Vasco. Em caso de vitória do Tricolor Baiano, o Vasco estará matematicamente rebaixado em caso de derrota para o Corinthians e virtualmente rebaixado em caso de empate, pois teria que tirar uma diferença de 16 gols de saldo.

O provável time do Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castán e Henrique; Bruno Gomes, Andrey (Léo Gil), Carlinhos e Pikachu; Talles Magno (Juninho ou Ygor Catatau) e Cano.

Chances do Vasco sair da zona rebaixamento nesta rodada:

Em caso de vitória: Bahia não poderá vencer o Fortaleza.

Em caso de empate: Vasco não sairá da zona de rebaixamento e estará virtualmente rebaixado em caso de vitória do Bahia.

Em caso de derrota: Vasco não sairá da zona de rebaixamento e estará matematicamente rebaixado em caso de vitória do Bahia.