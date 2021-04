Já rebaixado, Coritiba recebe Ceará no Couto Pereira

Coritiba e Ceará enfrentam-se neste sábado (20), às 18:30, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Coritiba ocupa a 19ª colocação com 31 pontos e já está rebaixado para a segunda divisão, enquanto o Ceará ocupa a 12ª colocação com 46 pontos e ainda briga por vaga na Sul-Americana.

Como chegam as equipes?

O Coritiba chega com moral após vencer a equipe do Palmeiras na última rodada e não quer dar-se como vencido ainda. O coxa já está em preparação para a temporada 2021 e está aproveitando essas últimas rodadas para avaliar alguns jogadores. Precisando melhorar um pouco a impressão após o rebaixamento, o Coritiba deve repetir a escalação que venceu o Palmeiras na última quarta-feira.

Provável escalação do Coritiba: Arthur, Jonathan, Rhodolfo, Sabino e Guilherme Biro; Hugo Moura, Matheus Bueno e Luiz Henrique (Mattheus Oliveira); Neilton, Robson e Ricardo Oliveira.

Já o Ceará chega de derrota para o Fluminense por 3 a 1 em casa, o vozão não tem mais chances matemáticas de Libertadores mas ainda briga por vaga na Sul-Americana. A equipe cearense pode garantir a vaga ainda nesta rodada, se vencer o Coritiba e o Atlético-GO perder o seu jogo. Para esse duelo, o técnico Guto Ferreira não contará com Luiz Otavio, Fernando Sobral e Fabinho, que já estão de férias, o zagueiro Klaus e o volante William Oliveira devem ser titulares.

Provável escalação do Ceará: Richard, Eduardo, Tiago, Klaus e Bruno Pacheco; William Oliveira, Charles e Vina; Saulo Mineiro, Léo Chú e Felipe Vizeu.

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Auxiliar 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Auxiliar 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Quarto árbitro: Leonardo Sígari Zanon (PR)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)