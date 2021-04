Desfalques, dúvidas e momentos: Flamengo e Inter fazem "final antecipada" no Brasileirão

Final antecipada? Sim! O título do Brasileirão 2020 pode ser decidido na tarde deste domingo (21), no Maracanã. Às 16h, Flamengo e Internacional se enfrentam pela penúltima rodada em jogo recheado de tensão. No derby do campeonato (duelo entre líder e vice-líder), os gaúchos precisam de qualquer vitória para garantir o título, já os cariocas têm que ganhar para chegar à última rodada no topo e dependendo de si para ser campeão. Então, o confronto de daqui é o centro dos holofotes.

Com 69 pontos, o Inter está a um passo de conquistar o Brasileirão 41 anos depois. Para isso, é essencial quebrar o tabu de nove jogos sem o visitante do confronto vencer. Um ponto atrás, com 68, o Rubro-Negro encara o Colorado tendo a sequência de quatro vitórias nas últimas cinco partidas, precisando do triunfo para conquistar o octacampeonato (segundo seguido).

AO VIVO: acompanhe todas informações e todos os lances do Flamengo x Internacional aqui, no tempo real da VAVEL Brasil.

Flamengo de Rogério Ceni

A grande dúvida fica por conta de Willian Arão. O volante, que virou zagueiro nas mãos de Ceni, fraturou o segundo dedo do pé direito na última quinta-feira (18). Mesmo assim foi relacionado para o jogo, porém a chance de entrar em campo ainda é remota. Se sua ausência for confirmada, Gustavo Henrique forme dupla de zaga com Rodrigo Caio.

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gerson, Diego Ribas, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques: Diego Alves e Thiago Maia (departamento médico).

Pendurados: Gabigol, Filipe Luis, Gustavo Henrique, João Lucas e Rogério Ceni.

Internacional de Abel Braga

Não há muito mistério para o time colorado. Com Victor Cuesta suspenso, Zé Gabriel ganha vaga entre os titulares e formará dupla de zaga inédita no Brasileirão com Lucas Ribeiro. Abel Braga tem o retorno de Patrick, um dos principais jogadores dos gaúchos na temporada e que ficou de fora na rodada passada por conta de suspensão — Mauricio perde a vaga no time. O que virou assunto na semana do clube foi Rodinei. Emprestado pelo Flamengo, o lateral-direito só poderia entrar em campo se o Inter pagasse R$ 1 milhão aos cariocas. Então, o Inter pagou e ele está liberado para jogo.

Provável escalação do Inter: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Moisés; Rodrigo Dourado, Praxedes e Edenílson; Caio, Patrick e Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

Desfalques: Víctor Cuesta (suspenso) e Rodrigo Moledo, Renzo Saravia, Boschilia e Paolo Guerrero e Saravia (se recuperam de cirurgia no joelho direito).

Pendurados: Matheus Jussa, Boschilia, Marcos Guilherme, Caio Vidal, Rodrigo Dourado, Abel Hernández, Leandro Fernández e Rodinei.

Arbitragem de Flamengo x Internacional

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

Assistente 2: Neuza Inês Back (SP)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)