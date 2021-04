Goiás e RB Bragantino fazem confronto decisivo na 37ª rodada

Podemos conhecer os dois últimos rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo (21). Em um desses jogos, o Goiás aposta suas últimas fichas contra o RB Bragantino para se safar da Série B no Serra Dourada. A bola rola às 20h30.

Os times vêm para o jogo com dois sonhos completamente distintos. Do lado do Goiás, só a vitória importa para não ser rebaixado para a Série B antes da última rodada. Já do outro lado, o RB Bragantino quer os três pontos para garantir sua vaga na Sul-Americana e continuar sonhando com a vaga na Pré-Libertadores.

Vencer ou vencer

A situação do Goiás é muito complicada. Só a vitória importa para o time de Glauber Ramos, já que são cinco pontos de distância para o primeiro time fora da zona da degola, que é o Fortaleza. Por isso, com um empate ou uma derrota, o verdão da Serrinha perde as chances matemáticas de se manter na Série A.

Vindo de uma vitória fora de casa contra o Botafogo por 2 a 0, o Goiás chega com dúvidas na zaga e no ataque. O zagueiro David Duarte não treinou durante a semana e provavelmente ficará de fora da partida deste domingo. Já Fernandão voltou a sentir dores no pé após sair machucado no último jogo e é dúvida contra o Bragantino.

Provável Goiás: Marcelo Rangel; Shaylon, Fábio Sanches, Heron e Jefferson; Breno, Henrique e Figueira; Vinícius, Fernandão (Índio ou Daniel de Pauli) e Rafael Moura.

Sonhando alto

A campanha do RB Bragantino na Série A do Brasileirão é muito boa, considerando que o time foi promovido nesta temporada. Com 49 pontos, o time de Mauricio Barbieri está no 12º lugar e, se vencer, garante sua vaga na Sul-Americana. Como Grêmio e Palmeiras ainda terão a final da Copa do Brasil para decidir, o G-6 pode virar G-8 e os touros pode conquistar sua tão sonhada vaga na Pré-Libertadores. Apesar do Bragantino não depender só de si, precisando de duas vitórias e de tropeços de Santos, Athletico e Corinthians, sonhar não custa nada.

Mauricio Barbieri poderá ter novidades em relação ao time da última rodada, quando o time empatou com o Sport na Ilha do Retiro. Arthur e Edimar voltam a ser opção para o técnico, porém a presença no time titular ainda é incerta. Os desfalques certos são Bruno Tubarão, Helinho e Léo Ortiz.

Provável RB Bragantino: Cleiton; Edimar (Luan Cândido), Ligger, Fabricio Bruno, e Aderlan; Raul, Eric Ramires (Lucas Evangelista), Claudinho; Artur (Leandrinho), Cuello e Ytalo.