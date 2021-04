Felipe Ferreira comemora sucesso na temporada passada e espera definir próximo clube em breve

Após conquistar o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro com o Cuiabá na última temporada, o meia Felipe Ferreira está feliz da vida com a ótima fase que vive na carreira. Segundo o jogador, com passagens pelo Grêmio, Vasco e CRB, a meta é continuar evoluindo nos próximos anos.

“Estou muito feliz e motivado com tudo que vem acontecendo comigo nestes últimos meses. Tenho trabalhado muito para isso, para manter esse nível e para conquistar meus objetivos. Vou continuar me empenhando ao máximo para fazer um grande 2021”, disse.

Segundo o atleta, que pertence à Ferroviária, seu desejo é resolver a vida o quanto antes.

“Temos algumas possibilidades e respeito a Ferroviária. Vamos conversar e nos entender. Algumas coisas estão aparecendo e temos que ver o que é melhor para todos neste momento", falou.