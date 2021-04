Após estrear no Confiança, Willians Santana projeta conquistas pela equipe

Após fazer sua estreia no Confiança, o meia-atacante Willians Santana destacou o desejo de fazer um grande ano com o clube sergipano. Feliz com a oportunidade de atuar em um clube da sua cidade natal, o atleta, ex-Palmeiras, Fluminense, Vitória e Bahia falou sobre sua motivação.

“Vou trabalhar muito para que esse ano seja muito especial para mim e para o clube. Estou muito motivado com esse retorno à minha cidade e com a oportunidade de atuar no Confiança, clube que vem se organizando muito ao longo dos últimos anos. Vou fazer o máximo para construir uma história aqui", disse.

Segundo Santana, o elenco azulino tem tudo para fazer um grande ano em 2021.

"Estamos com um elenco forte, que está ganhando reforços e se preparando para ter um ano de 2021 perfeito. Vamos lutar muito por isso", falou.