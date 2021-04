Grêmio vence Athletico e garante vaga na Libertadores pelo sexto ano consecutivo

Grêmio e Athletico-PR enfrentaram-se neste domingo (21), em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de Thaciano na segunda etapa, o Grêmio venceu por 1 a 0 e garantiu pela sexta vez consecutiva a vaga na Copa Libertadores da América.

O tricolor gaúcho chega aos 59 pontos no Campeonato Brasileiro e está na zona de classificação para a pré-Libertadores. Já o furacão fica com 50 pontos na 9ª colocação, fica sem chances matemáticas de chegar a pré-Libertadores e disputará a Copa Sul-Americana na próxima temporada.

O jogo

A primeira etapa foi pouco movimentada e com poucas chances. O Athletico obteve mais posse de bola e chegou com perigo em duas oportunidades: Após cruzamento de Richard, Nikão cabeceou rente a trave e a bola saiu pela linha de fundo. O meia Léo Cittadini saiu cara a cara com Paulo Victor, finalizou e o goleiro gremista fez boa defesa salvando o Grêmio.

A defesa do Grêmio contou com a volta de Kannemann, que teve um bom retorno, diferentemente de seu companheiro Paulo Miranda, que não foi bem no jogo e comprometeu em alguns lances. No entanto, Paulo Victor acabou salvando a meta tricolor.

O Grêmio mandou um time misto a campo, visando a decisão da Copa do Brasil no próximo domingo. No intervalo, Renato resolveu fazer uma mudança tripla e voltou com Thaciano, Ferreira e Jean Pyerre (que chegou aos 100 jogos com a camisa do Grêmio) no lugar de Darlan, Everton e Isaque. A mudança gerou resultados e o Grêmio cresceu na segunda etapa, ganhou um fôlego extra, obteve mais posse de bola e abriu o marcador com Thaciano.

O Athletico-PR teve boa oportunidade com Jadson, de falta e com Paulo Miranda, que mandou a bola contra a própria meta. Após isso, o furacão recuou e viu Jean Pyerre dominar o meio-campo da partida. O camisa 10 gremista deu mais ofensividade e efetividade ao ataque do Grêmio, que venceu a partida e garantiu a vaga na próxima pré-Libertadores.

E agora?

O Grêmio enfrenta a equipe do RB Bragantino na próxima quinta-feira (25), fora de casa e encerra a sua participação no Brasileirão. Já a equipe do Athletico-PR enfrenta recebe o Sport, também na próxima quinta-feira (25). No entanto, o foco do Grêmio está completamente na decisão da Copa do Brasil no próximo domingo (28), contra o Palmeiras, onde pode garantir a vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores.