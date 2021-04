Abel Braga ainda crê no título: "Não vamos abaixar porque sabemos que não terminou"

O Internacional foi derrotado na tarde deste domingo no Maracanã para o Flamengo. O time gaúcho saiu na frente com Edenilson batendo pênalti, viu o rubro-negro empatar com Arrascaeta. No início da segunda etapa, o lateral Rodinei foi expulso, com mais espaço, o Flamengo conseguiu a virada com Gabriel Barbosa.

Após o jogo, Abel Braga avaliou o jogo: "Hoje (a derrota) foi um pouco atípica. Jogar um tempo com um a menos contra o Flamengo é complicado, mas a do Sport teve as mesmas características. Contra o Sport foi justa a expulsão, mas hoje não."

O comandante colorado se mostrou irritado com a arbitragem sobre a expulsão de Rodinei: "O calcanhar do Rodinei está no chão. Ele estava com a bola dominada. Os jogadores do Flamengo falaram que nem precisavam usar VAR porque foi lance pra amarelo."

O treinador se mostrou confiante quanto a mobilização do grupo para a última rodada: "Nisso eu sou bom. Posso não ser bom em nada, mas nisso eu sou bom. Nós não esquecemos dos torcedores no aeroporto ontem, no hotel hoje. Isso não vai ser problema, porque não acabou."

Classificação e próximos compromissos

Vice-líder com 69 pontos, dois a menos que o Flamengo, o Inter encerra sua participação neste Brasileirão contra o Corinthians, na quinta-feira, 21h30, no Beira-Rio.