Em ritmo de treino e com golaços, Palmeiras e Atlético-GO empatam pelo Brasileirão

Perto da disputa de mais um título na temporada, o Palmeiras começou a semana da final da Copa do Brasil com empate em 1 a 1 diante do Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (22).

A maratona alviverde continua na quinta-feira (25), quando encara o Atlético-MG, e continua no domingo (28), data do jogo de ida diante do Grêmio.

Jogando em casa, o Palmeiras entrou com Mayke na ponta direita e Felipe Melo no meio de campo ao lado de Patrick de Paula. Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña formaram a defesa. O time ainda tinha Raphael Veiga, Rony e Luiz Adriano na frente.

Apesar da mudança mais significativa ser no lado direito, o gol saiu pelo outro lado. No lance, o canhoto Viña aproveitou um buraco na intermediária ofensiva, cortou para dentro e acertou o ângulo em um chute de pé direito. Esta foi a única vez que o Palmeiras chegou com perigo no gol defendido por Kozlinski.

Com menos posse de bola, o Atlético-GO apostava nos contra-ataques para explorar a velocidade de Janderson e na bola parada com Nicolas. Até que na reta final do primeiro tempo Matheus Vargas abriu espaço na intermediária, ajeitou e soltou o pé para empatar o jogo em um chute indefensável para Weverton.

Rony ainda protagonizou duas boas chances para o Palmeiras, mas os times foram para o intervalo com a igualdade no placar. No segundo tempo, Abel Ferreira deu mais poder de fogo ao meio de campo alviverde colocando Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Zé Rafael.

O Palmeiras finalizou mais - 13 vezes, porém faltou pontaria, visto que apenas três foram na direção do gol. Lucas Lima, Patrick de Paula e Rony também arriscaram de fora da área e levaram perigo ao goleiro do Atlético-GO, mas foi Breno Lopes quem chegou mais perto da vitória. Ele trocou passes com Lucas Lima e finalizou, a bola ainda desviou na defesa e bateu na trave.

O confronto serviu também para dar ritmo de jogo ao atacante Wesley, que operou o joelho esquerdo em novembro mas atuou por cerca de 30 minutos. Ele teve participação discreta e não finalizou.

Classificação e próximos jogos

Sétimo colocado no Brasileirão, o Palmeiras soma 58 pontos. O clube ainda cumpre tabela diante do Atlético-MG, na quinta-feira (25), em confronto válido pela última rodada, em Belo Horizonte. A tendência é que o técnico Abel Ferreira preserve titulares de olho na final de domingo (28) diante do Grêmio.

Também na quinta-feira (25), o Atlético-GO recebe o já rebaixado Coritiba e o objetivo nesta reta final é fazer a melhor campanha do clube na história do Campeonato Brasileiro. Neste momento são 47 pontos, o que deixa o Dragão na 13ª posição.