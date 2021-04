Santos anuncia Ariel Holan como novo treinador 

Na tarde desta segunda-feira (22), o Santos anunciou a contratação do técnico Ariel Holan, de 60 anos. O contrato do argentino é válido até dezembro de 2023 e assume o clube a partir do Campeonato Paulista.

O novo treinador assume o Santos para substituir Cuca, que deixou o clube após o empate em 1 a 1 diante do Fluminense, no último domingo (21).

"Estou muito feliz em dirigir o Santos, um clube com tantos craques, como Pelé e Neymar. Será um desafio participar de uma das ligas mais equilibradas do mundo, mas confio plenamente que vamos entregar um bom resultado para a torcida, com a mentalidade ofensiva, e que os jogadores mais novos serão aproveitados com os mais experientes. Sei que é uma responsabilidade muito grande, mas estou animado", disse Holan ao site oficial do Santos.

Disputar o Brasileirão foi um sonho citado pelo treinador durante a entrevista. Holan afirmou que assistiu muitos jogos do campeonato para estudar as equipes nos confrontos pela Libertadores. Na última temporada, a Universidad Católica enfrentou Internacional e Grêmio na fase de grupos do torneio continental.

“É uma das ligas mais importantes do mundo, pela qualidade de suas equipes, de seus treinadores, qualidade dos jogadores. Para o treinador, é um dos desafios mais importantes da América Latina. Estudei muitos times, já enfrentamos Internacional, Corinthians, Grêmio, Santos também. Assistia muitas partidas, porque são rivais poderosos, e assim ter recursos para jogar e ganhar. É um desafio extraordinário. Eu sonhava em disputar o Campeonato Brasileiro. Estou muito feliz por fazer isso em um clube com a trajetória e envergadura do Santos", disse o treinador.

Holan estava no topo da lista do Santos desde o início da procura por um técnico, há mais de duas semanas. Só que de início a pedida salarial foi alta. Só que o clube buscou um "desconto" e as negociações avançaram.

O treinador que estava na Universidad Católica se despediu do clube na última quinta-feira e deve chegar ao Brasil neste fim de semana. No último jogo do Brasileirão diante do Bahia e na estreia do Paulistão contra o Santo André, quem estará no comando da equipe é Marcelo Fernandes.

Números do último trabalho de Ariel Holan na Universidad Católica:

47 jogos

23 vitórias

10 derrotas

58.8% de aproveitamento

79 gols pró

52 gols sofridos

105 grandes chances

82 grandes chances cedidas

5.5 chutes p/ marcar gol

7.9 chutes p/ sofrer gol

59% posse

1 título

¡Sea muy bienvenido, profesor! Ariel Holan é o novo técnico do Santos! #BienvenidoHolan pic.twitter.com/oi58zEy2WX — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 22, 2021