Juliano projeta melhora de desempenho e conquistas pelo Caxias em 2021

Titular do Caxias e um dos principais jogadores do elenco, o volante Juliano, ex-Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, comentou sobre a perspectiva do elenco para a temporada 2021. Segundo o atleta, capitão da equipe, o grupo quer um trabalho forte desde o início da atual época.

“Estamos trabalhando muito para que a equipe possa ter grandes resultados neste ano de 2021. O grupo está muito motivado para que isso seja possível. Vamos lutar muito para que essa temporada seja especial para a torcida do Caxias", afirmou.

Juliano revelou que sua meta é passar dos 50 jogos no clube.

"Vou trabalhar muito para alcançar esta meta neste ano. Tenho me dedicado muito com a camisa do Caxias para construir uma história aqui", disse.