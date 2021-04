Waguininho oficializa negociação com Coritiba e projeta boa temporada

Anunciado pela diretoria do Coritiba, o atacante Waguininho, com passagem pelo futebol coreano, falou sobre a expectativa para a temporada 2021 no clube alviverde. Feliz com a oportunidade, o jogador, que também atuou no Mogi Mirim, Oeste e Guarani, a meta é construir uma história de títulos no Coxa.

“Estou feliz e muito motivado para esse projeto no Coritiba, que é um clube gigante, com uma torcida grande. Vou trabalhar muito para construir uma história de títulos no clube. Não faltará dedicação da minha parte", disse.

Segundo o atleta, agora é focar tudo nos próximos meses.

“Temos um bom elenco, que está ganhando reforços. Vamos lutar muito para que essa temporada seja de grandes conquistas para todos", falou.