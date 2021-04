Dá para sonhar: Inter encara Corinthians no Beira-Rio em busca do título

Nesta quinta (25), às 21h30, em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, o Internacional recebe o Corinthians, pela 38ª rodada do Brasileirão, ainda disputando o título ponto a ponto contra o Flamengo e engana-se quem ainda pensa que o Corinthians não tem mais objetivos a cumprir. A nona colocação faz com que o time paulista não precise disputar as duas primeiras fases da Copa do Brasil 2021.

Momento das equipes

Brigando pelo título ponto a ponto com o Flamengo, o Internacional, que perdeu a liderança na última rodada ao perder para os cariocas por 2 a 1, vem de três vitórias nos últimos cinco jogos. Além disso, soma um empate e uma derrota. No total, foram seis gols marcados e quatro sofridos.

Já o Corinthians, que ao empatar com o Vasco por 0 a 0 na última rodada acabou com qualquer chance de classificação para a Libertadores, vem de quatro jogos sem vitória. Nos últimos cinco jogos disputados tem apenas uma vitória, com duas derrotas e dois empates. No total, foram seis gols marcados e sete sofridos.

Retrospecto entre os dois times

As duas equipes tem um vasto confronto de partidas e com dois títulos do Corinthians conquistados em disputa com o Internacional, como aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2005 e na Copa do Brasil em 2009, a rivalidade cresceu ao longo dos anos.

No total, segundo o site oGol, foram 79 jogos disputados entre ambos. O Timão leva vantagem contabilizando 27 triunfos, contra 20 do Colorado, além de 32 empates. Quando o mando de campo é do time gaúcho, são 38 jogos. O Inter leva vantagem com 13 vitórias, sete do Corinthians e 18 empates.

Último jogo entre eles

Os dois times se enfrentaram no dia 31 de outubro de 2020, pela 19ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, e o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol marcado por Davó.

Prováveis escalações

Abel Braga deve contar com Edenílson para a partida, mesmo com o volante sentindo dores musculares. Heitor entra na vaga do suspenso Rodinei e Victor Cuesta retorna ao time titular. Com isso, o Colorado deve ir a campo com: Marcelo Lomba, Heitor, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson e Praxedes; Caio Vidal, Patrick e Yuri Alberto.

Já Vagner Mancini terá Fagner como desfalque certo. O lateral saiu lesionado na partida diante do Vasco. Além disso, Gustavo Mosquito ainda é dúvida. Com isso, deve mandar a equipe a campo com: Cássio, Michel Macedo, Gil, Jemerson e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro, Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito), Mateus Vital e Cazares; Léo Natel.