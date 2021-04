Quatro motivos para acreditar no tetra do Inter no Brasileirão

O Internacional enfrenta o Corinthians nesta quinta-feira, 21h30, no Beira-Rio em duelo válido pela 38ª rodada do Brasilierão. Para erguer o troféu, o colorado precisará vencer o adversário e o Flamengo não poderá vencer o São Paulo no Morumbi em jogo a ser disputado no mesmo horário. Razões para acreditar os alvirrubros tem de sobra!

Reinvenção durante o campeonato

O time gaúcho sofreu com inúmeras lesões durante a competição, titulares absolutos como Guerrero, Saravia, Boschilia e Rodrigo Moledo foram acometidos pela mesma contusão: rompimento de ligamento do joelho. Mesmo assim, o Inter sempre esteve nas primeiras colocações na tabela.

Abel Braga

O treinador chegou em meio ao campeonato, sem conhecer tanto seu grupo de jogadores, no entanto, foi sob seu comando que a equipe atingiu a maior série de vitórias da era pontos corridos, obtendo sete triunfos.

Fator Beira-Rio

​​​​​​Com exceção do Mundial de Clubes, todos os títulos nacionais e continentais do Inter foram conquistados sob seu mando.

No jogo paralelo, São Paulo precisa vencer

Para chegar na fase de grupos da Libertadores sem depender de ninguém, o São Paulo necessita somar três pontos diante do Flamengo, o que torna a partida no Morumbi ainda mais disputada.

​​​​​​