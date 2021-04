Rogério Ceni cumpre profecia ao dizer que Flamengo seria campeão no Morumbi

Nesta quinta-feira (25), o Flamengo foi derrotado por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbi, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Rubro-Negro se consagrou bicampeão Brasileiro após o empate do Internacional com o Corinthians por 0 a 0, no Beira Rio. Após a partida, o técnico Rogério Ceni respondeu à pergunta sobre a coincidência de erguer a taça no Morumbi.

“Aqui é um lugar especial para mim. Eu tenho o maior respeito do mundo, o maior carinho do mundo pelo clube em que vivi a vida toda como atleta. As pessoas às vezes não entendem, mas como técnico você começa uma nova carreira. Ter a oportunidade de jogar a carreira toda no São Paulo é um motivo de orgulho, e ter a oportunidade de treinar o Flamengo hoje também é um grande orgulho".

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Rogério mencionou a dificuldade e superação que o elenco teve no meio da temporada atípica de 2020/2021 do Campeonato Brasileiro.

“Foi um dos Brasileiros mais equilibrados pela maneira como tudo aconteceu. Esses jogadores vão ter uns dias de folga. A curto prazo, pode sentir os jogos e ter algumas derrotas, mas a longo prazo, esses dias que eles vão ficar parados tendem a reverter em coisas boas. Hoje, Diego jogou com muita dor na posterior, Rodrigo Caio jogou lesionado e não fez uma arrancada pro ataque, Gabriel com dores no tornozelo. O time chegou no limite”.

Sobre o futuro, o treinador não quis dar pistas, além de ter dito que não recebeu ainda nenhuma proposta de renovação com o Flamengo e que a decisão estava nas mãos da diretoria.

“Estou seguro que estou feliz e quero desfrutar ao máximo esse momento. Com quatro anos de carreira, você chegar ao Flamengo e ser campeão é algo fantástico. Eu quero aproveitar o momento. Não tenho propostas, estou extremamente focado no trabalho. E essa pergunta tem que ser feita para as pessoas que comandam o clube”.