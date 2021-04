Kieza dá show em goleada do Náutico sobre o Central na primeira rodada pernambucana

Na tarde deste sábado (27), Náutico e Central estrearam no Campeonato Pernambucano 2021, e o Estádio dos Aflitos foi palco do show de Kieza. O atacante foi autor de quatro gols na goleada alvirrubra de 5 a 0 para o time da capital estrear com o pé direito a temporada. Erick também balançou as redes para o Timbu contra a equipe de Caruaru.

Kieza teve uma atuação de gala. Além dos quatro gols, também teve bons dribles e chutes. Fez de tudo um pouco em Recife e saiu de campo com quatro gols, mais do que fez, por exemplo, no estadual do ano passado, quando só anotou dois em toda a competição.

Já o Central teve uma atuação preocupante diante do Timbu. Ainda sem treinador e em formação, a Patativa passa por reformulação do elenco no começo do estadual. Cinco reforços foram contratados para tentar amenizar os prejuízos e recuperar a confiança no Pernambucano.

Principais lances do jogo

O Central não teve tempo de respirar. No primeiro minuto, Rhaldney se projetou na área, recebeu de Jean Carlos e sofreu pênalti, convertido por Kieza. O Timbu não pisou no freio, mesmo com a vantagem no placar. Pelo contrário: acelerou. Aos 34, a equipe alvirrubra já vencia por 5 a 0, com outros três gol de K-9 e um de Erick. O jogo, àquela altura, já estava completamente resolvido.

Na segunda etapa, o Timbu diminuiu o ritmo. O Central, por consequência, se ajustou um pouco mais. Ainda assim, o Náutico foi superior e poderia ter ampliado a goleada. Kieza teve duas chances, uma delas claríssima, Camutanga também assustou, mas o placar acabou como havia acabado o do primeiro tempo.

Como ficam na primeira rodada?

Com a goleada na estreia, o Náutico assume a primeira posição na tabela, devido ao saldo de gols. Pelo mesmo critério, o Central é o lanterna. A Patativa joga na quarta-feira, no Lacerdão, às 16h, contra o Santa Cruz. Já o Timbu só joga no domingo, contra o Sete de Setembro, em Garanhuns, às 16h.