Vitória e Altos estreiam com pé direito na Copa do Nordeste 2021

A Copa do Nordeste 2021 já começou! Três jogos neste sábado (27) agitaram a primeira rodada da competição mais popular do Nordeste. Em Salvador, o Vitória não decepcionou na sua cidade e bateu o Santa Cruz por 2 a 0. Também jogando em casa, em Teresina, o Altos encarou e derrotou, de virada, os sergipanos do Confiança por 2 a 1. O único empate do dia foi Botafogo-PB e 4 de Julho, em João Pessoa, por 0 a 0. Então, confira os detalhes de cada jogo.

Altos-PI 2 x 1 Confiança

Resultado construído logo no primeiro tempo no Lindolfo Monteiro, em Teresina, capital piauiense. O Dragão contou com ajudinha do Jacaré para pular na frente, pois aos 26 minutos, após cobrança de escanteio, a bola bateu em Betinho, depois em Gean e balançou o fundo das redes: 1 a 0 para o Confiança fora de casa.

Mas a virada do Altos aconteceu ainda antes do intervalo. Na marca dos 40', Marcelinho cortou de cabeça, e a bola caiu limpa nos pés de Klenisson. Então, do bico da área, o atacante soltou a bomba para bater o goleiro Marcelo. Três minutos depois, aos 43', Betinho resolveu atuar individualmente numa jogada pelo lado, deu uma caneta em Luan e cruzou para Ray chutar de canhota e virar o placar para o Jacaré.

No segundo tempo, o Confiança teve boa oportunidade para empatar aos 27': Lucas Barcelos mandou uma bomba, mas o goleiro do Altos espalmou e salvou o time da casa. Com o passar do tempo, a defesa piauiense segurou a onda e ajudou a equipe estrear com vitória na Copa do Nordeste.

Vitória 2 x 0 Santa Cruz

O Leão começou muito bem a Copa do Nordeste 2021. No Barradão, o Vitória balançou as redes com Van e Fernando Neto e superou o Santa Cruz por 2 a 0.

Sem muita inspiração no primeiro tempo, os dois gols ficaram na etapa complementar. Aos 25 minutos, Van tabelou com Fernando Neto e chutou de fora da área. A bola bateu na trave e morreu nas redes do Santinha.

Dez minutos depois, aos 35', o Leão teve pênalti a seu favor após David invadir a área e sofrer falta por Danny Morais. Na cobrança, Fernando Neto bateu no canto direito do goleiro Jordan e decretou o 2 a 0 em Salvador.

Botafogo-PB 0 x 0 4 de Julho-PI

O único confronto sem placar movimentado na primeira rodada foi em João Pessoa. Em partida com poucas chances de gol, Botafogo-PB e 4 de Julho ficaram zerados no Almeidão.

Num todo, foi basicamente uma chance para cada lado no primeiro tempo. A primeira oportunidade, do 4 de Julho, foi aos 35 minutos, quando Pica-Pau cruzou para Dudu Beberibe, mas que, livre da marcação, cabeceou para fora. Logo depois, aos 48', Belo arriscou chute com Chico Bala, mas Jaílson saltou e defendeu.

Depois do intervalo não foi diferente. Sem as chances claras, o Gavião quase abriu o placar em cobrança de falta de Ted Love aos 39': ele acertou a trave do goleiro Felipe. Em seguida, aos 43 minutos, Rogério tentou chute da intermediária e assustou o goleiro.