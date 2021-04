Bragantino recebe Corinthians na rodada de abertura do Paulistão

Pela primeira rodada do Campeonato Paulista de 20201, o Bragantino recebe o Corinthians no Nabi Abi Chedid. A bola rola às 18h deste domingo (28). O time de Bragança Paulista está no grupo C, o mesmo de Palmeiras, Novorizontino e Ituano. Já o Alvinegro do Parque São Jorge está no grupo A, com Inter de Limeira, Ituano e Botafogo-SP.

AO VIVO: acompanhe todas as informações e assista ao jogo RB Bragantino x Corinthians pelo Paulistão 2021 através do tempo real da VAVEL Brasil.

Força máxima

O Bragantino chega para a partida após vencer o Grêmio, em casa, pela última rodada do Brasileirão. Claudinho, artilheiro da competição, foi o autor do gol na última quinta-feira (25). Como tido acima, Maurício Barbieri terá força máxima para a partida, podendo assim escalar o que tem de melhor ´para a estreia na competição estadual.

Com isso, o provável Red Bull Bragantino é: Cleiton, Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Ryller, Raul e Claudinho; Artur, Vitinho e Ytalo.

Alguns desfalques

Já o Corinthians vem de um empate na última quinta. O 0 a 0 com o Internacional no Beira-Rio definiu o Campeonato Brasileiro com o título para o Flamengo e o vice-campeonato para o Inter. O Timão não terá Vitinho, com Covid-19, e Fagner, Luan, Jô, Otero e Fábio Santos, lesionados. Com isso Vagner Mancini tem dúvidas para escalar o alvinegro.

O provável Corinthians é: Cássio, Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Piton; Gabriel, Cantillo (Ramiro), Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital; Léo Natel.

Arbitragem

O jogo terá comando de Thiago Luis Scarascati, com os auxiliares Marcelo Carvalho Van Gasse e Neuza Ines Back. O árbitro de vídeo terá comando de José Claudio Rocha Filho.