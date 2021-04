Vasco aposta na base para o início do Cariocão 2021 

Ainda juntando os cacos do quarto rebaixamento do Vasco da Gama no Brasileirão, o Cruzmaltino define sua primeira estratégia para a temporada 2021. Em decisão firmada pelo Departamento de Futebol, jovens jogadores da base irão complementar o elenco junto de alguns reservas nas duas primeiras rodadas do estadual.

A expectativa do torcedor é de otimismo, visto que, além da necessidade de o clube revelar novos bons jogadores, a base foi campeã carioca e da Copa do Brasil em 2020. Durante este período, até atletas do time sub-17 participaram de jogos no estadual, enquanto o time titular participava do brasileirão na categoria.

Segundo confirmado pelo clube, os jogos diante da Portuguesa da Ilha e Volta Redonda, serão compostos por jogadores oriundos das divisões de base do clube. São eles:

Goleiros

Lucão, Alexander, Cadu e Fintelman

Laterais

Cayo Tenório, Saulo e JP Galvão (LD)

Zagueiros

Miranda, Ulisses, Menezes, Yuri e Victor

Meias

Juninho, Lucas Santos, Andrey, Rodrigo, Weverton, Marcondes, Matías Galarza, Marlon Gomes e Guilherme Carneiro

Atacantes

Gabriel Pec, Vinicius, Tiago Reis, Arthur, MT, Laranjeira, João Pedro, Figueiredo e Marcos Dias.

Para o comando técnico temporário, Diogo Siston, treinador do time sub-20, ficará responsável pela equipe no período.