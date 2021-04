Mesmo em desvantagem, Ferreirinha acredita na virada do Grêmio no Allianz Parque

O Grêmio largou atrás na final da Copa do Brasil 2020. Neste domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Tricolor perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Gustavo Gómez. Ciente da desvantagem que o time leva para o segundo jogo, em São Paulo, o atacante Ferreirinha lamentou o resultado, especialmente pela maneira como ele foi construído.

"A gente tomou um gol de bola parada ali. Conversamos durante a semana, sabíamos que a equipe deles era muito forte, era uma arma que eles tinham. Acabamos pecando nisso, tomamos um gol de escanteio", revelou o atacante.

Acionado no segundo tempo pelo técnico Renato Portaluppi, Ferreirinha foi um dos jogadores mais perigosos do ataque do Grêmio. O Tricolor chegou a ficar com um jogador a mais, mas não conseguiu transformar a superioridade numérica em gol e precisará de uma vitória por dois gols no jogo de volta. Em caso de qualquer vitória pela vantagem mínima, a decisão irá para os pênaltis.

"A vantagem é pequena, não tem gol qualificado. Vamos trabalhar essa semana para tentar reverter esse resultado na arena do Palmeiras", disse Ferreirinha.

Palmeiras e Grêmio voltam a se enfrentar no próximo domingo (7), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil. A bola rola às 18h para a decisão na capital paulista.