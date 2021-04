EntrevistaVAVEL: Rodrigo Sam celebra bom começo do Água Santa e projeta temporada

O começo de um campeonato é sempre bem complicado. Ansiedade e indefinições sempre podem atrapalhar a primeira partida de uma equipe, por mais bem preparada que ela esteja. Entretanto, o Água Santa não sentiu o peso desses componentes e venceu o Velo Clube na estreia do Paulistão A2.

Na tarde do último sábado (27), o Netuno venceu o Velo Clube, no estádio Benito Agnelo Castellano, o popular Benitão, por 2 a 0. O capitão da equipe, Rodrigo Sam, teve uma partida sólida, garantindo que a equipe não sofresse gols, apesar do Velo ter feito pressão em alguns momentos do jogo. O jogador fala em consistência e qualidade do grupo para a sequência.

“A expectativa [para a temporada] é muito positiva, o Água Santa conseguiu montar um elenco muito qualificado e competitivo. O objetivo primeiramente é levar o clube até a primeira divisão e, com isso, consequentemente, garantir o calendário do segundo semestre. O grupo tem qualidade para isso e vamos buscar, mas é necessário seguir focado."

A última temporada não foi das mais brilhantes para a maioria dos atletas. Com Rodrigo Sam, as coisas foram como para a maioria: poucos jogos e tempo, em razão da pandemia de coronavírus. O jogador, no entanto, espera uma temporada melhor.

“Na última temporada eu fiz poucos jogos no estadual. Não foi um ano proveitoso, mas esse ano pretendo fazer o máximo de jogos possíveis, e junto com o Água Santa, conquistar grande coisas."

Com o resultado, o Água Santa já soma seus três primeiros pontos e divide a liderança com Oeste e Atibaia. O Netuno volta a campo no próximo sábado (6), às 15h, quando recebe o EC São Bernardo, no Distrital Inamar, em Diadema.