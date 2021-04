Felipe Linhares reconhece importância da vitória ao Estrela: "Precisamos a qualquer custo”

O Estrela do Norte está em busca da sua primeira vitória na temporada 2021. Depois de estrear perdendo para o Real Noroeste por 2 a 0, o Alvinegro terá pela frente o São Mateus. Para vencer o primeiro jogo no estadual, nesta quinta-feira (4), o time capixaba sabe que precisará dar a vida em campo.

Na estreia do Campeonato Capixaba, Estrela e São Mateus perderam jogando fora de casa. Ambas as equipes sofreram gol ainda no primeiro tempo, o que dificultou a reação. O atacante Felipe Linhares falou sobre a importância de uma vitória para a equipe:

"Sabíamos que a equipe do Real Noroeste é muito forte em sua casa. Tentamos implantar nosso esquema de jogo, mas não conseguimos. Agora temos mais um jogo fora, um jogo importante que precisamos da vitória a qualquer custo. A equipe do São Mateus também estreou com derrota, então sabemos que será um jogo difícil", afirmou.

Na última temporada, após vencer o primeiro jogo das quartas de final, o Estrela do Norte perdeu para o Vitória por 1 a 0. O resultado foi o suficiente para igualar o agregado e eliminar a equipe da competição. Para este ano, Felipe Linhares afirma que os atletas querem estar entre os quatro primeiros colocados o quanto antes para terem a vantagem do empate no mata-mata.

"O nosso pensamento é se classificar em primeiro. Nossa equipe é muito qualificada e temos essa ambição. Claro que será difícil. Mas estamos com o pensamento de classificar entre os quatro, para ter a vantagem do empate e o segundo jogo em casa, que é nosso ponto forte", disse.

O duelo contra o São Mateus será realizado nesta quinta-feira (4), às 15 horas, no Estádio do Sernamby.