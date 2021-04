Sem muitas chances, ABC e Ceará empatam no Frasqueirão pela Copa do Nordeste

ABC e Ceará empataram em 1 a 1 na noite desta segunda-feira (1) pela primeira rodada da Copa do Nordeste 2021. Jogando em casa, no Frasqueirão, o Alvinegro de Natal abriu o placar, com gol de Wallyson, mas o Vozão conseguiu a igualdade com Saulo Mineiro, em lance "chorado" ainda na primeira etapa. Sem efetividade depois do intervalo, nenhuma das equipes conseguiram balançar as redes, e o empate perseverou até o apito final.

Primeiro tempo

A primeira chance do confronto foi do Ceará. Vizeu recebeu na área, protegeu e bateu. A bola tocou nas duas traves e não entrou. O ABC respondeu com boa jogada de Maycon Douglas, que assustou o goleiro Richard em finalização cruzada. Assim, o gol dos donos da casa saiu aos 12 minutos: Denner bateu para a defesa de Richard, e Wallyson pegou o rebote para empurrar ao fundo das redes.

O empate do Vozão chegou aos 33', numa confusão na grande área do ABC. Vizeu foi lançado e conseguiu tirar o goleiro Welligton com um toque sutil. Helitão cortou parcialmente, mas Saulo Mineiro marcou na sobra. Ainda houve o desvio no próprio Helitão, deslocando Welligton, que tentou o tapa para evitar o gol, mas a bola passou a linha.

Segundo tempo

Novamente Felipe Vizeu teve a chance da virada para o Vozão, mas cabeceou para fora. Wallyson respondeu com belo arremate de fora da área e forçou ótima defesa de Richard. O volante William Oliveira, de bicicleta, barrou no goleiro Welligton. No entanto, a melhor oportunidade foi de Willian Anicete, aos 23 minutos. Ele recebeu bom passe de Wallyson e, com o gol aberto, finalizou na trave. Com as mudanças, o ritmo da partida caiu e o Ceará não foi feliz nas conclusões — assim como o ABC

Sequência na temporada

O Ceará agora se prepara para receber o Vitória no sábado, às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza. Já o ABC joga fora de casa no domingo, contra o Santa Cruz no Arruda, em Recife, também às 16h.