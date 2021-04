Confira os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2021

Em sorteio realizado na sede da CBF nesta terça-feira definiu os 40 confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2021. Os clubes foram separados por potes de acordo com suas posições no ranking Nacional de Clubes da CBF.

Nesta primeira fase, os duelos serão disputados em jogo único, com o time com pior ranqueamento como mandante da partida. Em caso de empate, a classificação será do time visitante, que está melhor posicionado no Ranking da CBF.

O chaveamento da segunda fase da Copa do Brasil foi definido também neste sorteio. Nesta etapa, também em jogo único, o mandante foi determinado alternadamente pela posição no sorteio. Nas chaves ímpares, o mandante na Segunda Fase serão os times dos Potes A, C, E e G. Nas chaves pares, os mandantes virão dos potes B, D, F e H.

Os confrontos da Segunda Fase seguem o chaveamento definido no sorteio desta terça-feira. A partir da Terceira Fase, com a entrada dos 12 clubes previamente classificados, será realizado novo sorteio para definição dos confrontos.

Confira como ficou o chaveamento da Primeira Fase da Copa do Brasil 2021:

Chave 1

Treze-PB x América-MG*

Porto Velho-RO x Ferroviário-CE

Sergipe-SE x Cuiabá-MT

4 de Julho-PI x Confiança-SE*

Chave 2

Moto Club-MA x Botafogo-RJ

Rio Branco VN-ES x ABC-RN*

Guarany de Sobral-CE x CSA-AL*

Desportivo-RS x Remo-PA

Chave 3

Campinense-PB x Bahia-BA*

Jaraguá-GO x Manaus-AM

Gama-DF x Ponte Preta-SP

Marília-SP x Criciúma-SC*

Chave 4

Boavista-RJ x Goiás-GO

Picos-PI x Atlético-AC*

Palmas-TO x Avaí-SC*

Cascavel-PR x Figueirense-SC

Chave 5

Juazeirense-BA x Sport Recife-PE*

Castanhal-PA x Volta Redonda-RJ

Murici-AL x Juventude-RS

Atlético-BA x Vila Nova-GO*

Chave 6

Galvez-AC x Atlético-GO

Santa Cruz-RS x Joinville-SC*

Águia Negra-MS x Vitória-BA*

Rio Branco-ES x Sampaio Corrêa-MA

Chave 7

Salgueiro-PE x Corinthians-SP*

Retrô FC-PE x Brusque-SC

Goianésia-GO x CRB-AL

Madureira-RJ x Paysandu-PA*

Chave 8

Caldense-MG x Vasco da Gama-RJ

Nova Mutum-MT x Tombense-MG*

Cianorte-PR x Paraná-PR*

Ypiranga-AP x Santa Cruz-PE

Chave 9

Caxias-RS x Fortaleza-CE*

Penarol-AM x Ypiranga-RS

Mirassol-SP x Red Bull Bragantino-SP

Uberlândia-MG x Luverdense-MT*

Chave 10

São Raimundo-RR x Cruzeiro-MG

Real Brasília-DF x América-RN*

União Rondonópolis-MT x Coritiba-PR*

Juventude-MA x Operário-PR

*vencedor disputa o jogo da Segunda Fase em casa.