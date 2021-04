Luan Leite pede concentração elevada para Volta Redonda confirmar favoritismo na Copa do Brasil

O Castanhal-PA será o adversário do Volta Redonda na Copa do Brasil. Assim como em 2020, o Voltaço entra como favorito na partida única pela Primeira Fase da competição nacional. O confronto contra a terceira melhor equipe do Campeonato Paraense 2020 está previsto para o dia 10 ou 17 de março.

Por estar melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes da CBF, o Voltaço entrará em campo com a vantagem do empate. Foi justamente neste regulamento que, em 2020, contra o Lagarto-SE, os cariocas acabaram eliminados. O zagueiro Luan Leite, que confirmou sua permanência no clube para a temporada 2021, comentou sobre a importância de uma boa preparação:

-São jogos extremamente difíceis, porque você não conhece o adversário, não tem muitas informações. Nunca jogamos no estádio deles. São fatores que dificultam um pouco, além de ser disputado em jogo único. Se você não estiver num dia bom, já era. Por isso temos que nos preparar o melhor possível e chegar lá com o nível de concentração elevado para voltar com a classificação.

Quem triunfar em Castanhal x Volta Redonda pega o ganhador de Juazeirense x Sport. Na Segunda Fase não há vantagem do empate para a equipe mais bem colocada no ranking da CBF, e sim disputa por pênaltis para definir o classificado.

Nesta semana, após a definição do título do Campeonato Brasileiro da Série A, a Confederação Brasileira de Futebol atualizou o Ranking Nacional de Clubes. Campeão invicto do Campeonato Brasileiro da Série D em 2016, o Volta Redonda alcançou a melhor colocação de sua história (55º), após quatro anos na Série C. Luan Leite falou sobre o desempenho do Voltaço em competições nacionais nas últimas cinco temporadas.

-Cheguei no Volta Redonda em 2007. Passamos vários anos sem nem ter divisão no campeonato nacional. Conquistamos o acesso a Série C. Batemos na trave pra subir pra Série B,que é nosso objetivo pra esse ano. Participar do crescimento do clube é algo que me deixa orgulhoso e honrado.

Próximo Jogo

Nesta quarta-feira (3), às 17h, o Volta Redonda recebe o Madureira no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda/RJ, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca.