Após encerrar contrato com Vitória, Léo faz balanço da temporada e espera definir futuro em breve

Após uma boa temporada no Vitória, o lateral-direito Léo, com passagens pelo Flamengo, Athletico, Coritiba e Avaí, falou sobre o momento positivo que passou com a camisa rubro-negra. Segundo o jogador, a meta é definir o futuro nos próximos dias.

“Minha última temporada no Vitória foi positiva individualmente. Pude jogar em alto nível novamente e isso me deixa feliz. Estamos conversando e a meta é definir o futuro o quanto antes”, afirmou o jogador.

Ainda de acordo com Léo, enquanto não define seu futuro, os trabalhos físicos que têm feito são intensos.

"Estou trabalhando muito fisicamente e isso é importante. Vou manter esse ritmo forte para quando definir meu futuro estar 100%", disse.