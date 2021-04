Inter confirma Miguel Ángel Ramirez como novo treinador

O Internacional formalizou nesta terça-feira (3) a contratação do espanhol Miguel Ángel Ramirez para ser seu técnico na nova temporada. Após um grande período de especulação que começou ainda em 2020, Miguel finalmente veio a Porto Alegre e assinou contrato por até o final de 2022.

Em sua primeira manifestação após a assinatura do vínculo, Ramirez enalteceu a grandeza do Colorado: “O tamanho que tem o clube, que é muito grande, lembro de uma conversa faz mais de um ano. Estava vendo uma partida de Libertadores no complexo do Independiente Del Valle, vendo o Inter. E meu assistente dizia: Inter é uma Ferrari. Me sinto um piloto de fórmula 1 que agora tem uma Ferrari. Mas consciente de que temos as ferramentas para ser competitivos." comentou.

O último trabalho de Ramirez foi no Independiente Del Valle, do Equador, onde levou o clube à conquista inédita da Copa Sul-Americana em 2019.

Ainda não há uma data para sua estreia à beira do campo. No duelo diante do Pelotas pela segunda rodada do Gauchão, na quinta-feira (4), Fábio Matias será o treinador.