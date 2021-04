São Paulo se acerta com Cruzeiro e contrata o lateral Orejuela

O São Paulo fechou a contratação do lateral-direito Orejuela, que estava emprestado ao Grêmio. Esse é o primeiro reforço de peso do Tricolor Paulista para a temporada 2021, sendo o primeiro também, na gestão Júlio Cazares. O contrato, conforme inicialmente publicado pelo GE, foi fechado na tarde desta quarta-feira (3).

O acordo tem validade até março de 2024 e envolve apenas a compensação financeira. Não será cedido nenhum jogador ao Cruzeiro, clube que o jogador tinha contrato.

Orejuela disputou o Campeonato Brasileiro pelo Grêmio e revezou-se como titular junto com Victor Ferraz. É um excelente jogador para reposição de Juanfran, que não teve seu contrato renovado com o São Paulo.

O Tricolor Paulista compra 50% dos direitos econômicos do lateral-direito de 25 anos. Os outros 50% seguirá com o Ajax, da Holanda. O colombiano é esperado no Morumbi ainda está semana para realizar exames médicos e assinar o contrato com o clube.

O jogador começou no Deportivo Cali, passou pelo Ajax, chegou ao Cruzeiro e disputou a temporada 2020 emprestado ao Grêmio, que não o contratou por julgar muito pesado o valor de 2,85 milhões de euros pelo contrato.