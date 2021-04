Avaí vence clássico diante do Figueirense e segue 100% no Campeonato Catarinense

No primeiro clássico do ano, o Avaí levou a melhor sobre o Figueirense na Ressacada, nesta quarta-feira (3). Getúlio marcou o gol da vitória da equipe, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Catarinense.

Com a bola rolando, os donos da casa dominaram o jogo. Na primeira etapa, a equipe foi ao ataque e colocou uma bola na trave, com Renato, e teve outras oportunidades de gol. Já o adversário tentou sair em contra-ataque, mas não conseguiu superar a marcação.

No segundo tempo, a superioridade do Avaí permaneceu. O gol da vitória saiu aos 13 minutos, quando Edilson cruzou na área e Getúlio apareceu para abrir o placar e garantir a vitória dos mandantes. Esta foi a primeira vitória do técnico Claudinei Oliveira em sete clássicos comandando o Leão - ele tinha cinco empates e uma derrota.

O que vem por aí

Esse foi o segundo jogo e a segunda vitória do Avaí na competição. A equipe soma seis pontos e ocupa a liderança. Já o Figueirense fez seu terceiro duelo, e soma quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota até o momento, está no quarto lugar.

Por conta da situação da pandemia de Covid-19, o Campeonato Catarinense vai ser pausado por ao menos 15 dias, mas Avaí e Figueirense têm marcado os confrontos da Copa do Brasil. O Leão encara o Palmas-TO no dia 17 de março, fora de casa, às 20h. Um dia depois, o Furacão visita o Cascavel, às 18h. Se os dois passarem, vão se enfrentar na segunda fase.