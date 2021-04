Debaixo de temporal, Corinthians e Palmeiras ficam no empate pelo Paulistão

Corinthians e Palmeiras empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira (3), na Neo Química Arena, em duelo foi válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

O Verdão saiu na frente com Lucas Lima, logo no início, e ampliou com Gabriel Silva. Ainda no primeiro tempo, Mateus Vital descontou para o Timão. Rodrigo Varanda deixou tudo igual no início da segunda etapa.

Primeiro tempo

O Palmeiras abriu o placar logo aos quatro minutos, com Lucas Lima. Após erro de Cantillo, a bola ficou com Danilo, que tocou para o meia, que mandou a bola para o fundo das redes. O Corinthians tentou responder aos 10, com Rodrigo Varanda. O atacante recebeu o cruzamento e cabeceou. A bola passou perto.

Já aos 18 chegaram com Jô, que não conseguiu finalizar bem e mandou para fora. Aos 25, o Verdão ampliou com Gabriel Silva. Em contra-ataque, Willian cruzou para o atacante, que, inclusive, marcou seu primeiro gol como profissional.

Nos minutos seguintes, o Timão passou a pressionar e diminuiu aos 35, com Mateus Vital. Jemerson fez o lançamento na área e a bola ficou com o atacante, que dominou e bateu para o gol. No último lance da primeira etapa, Scarpa cobrou escanteio fechado e o goleiro Matheus Donelli espalmou.

Segundo tempo

O empate do Corinthians foi aos dois minutos, com Rodrigo Varanda. Mateus Vital recebeu o passe e cruzou para o atacante, que balançou as redes. Aliás, também foi o primeiro gol do jogador como profissional.

O Palmeiras chegou a marcar o terceiro aos sete, com Willian. No entanto, a arbitragem marcou impedimento e o gol foi anulado. Já aos 20 o Timão foi ao ataque, mas a zaga do Verdão conseguiu fazer o corte.

Aos 27, Victor Luis, do Palmeiras, arriscou de fora da área e Donelli espalmou. Em seguida, a arbitragem marcou impedimento. Em busca da virada, aos 33, Lucas Piton cruzou para Jô, que cabeceou para fora. Nos minutos finais, o Verdão mandou duas bolas para fora, aos 44’, em chute de Breno Lopes, e aos 48, em cobrança de falta de Victor Luis.

E agora?

Com o resultado, o Corinthians chegou aos dois pontos, com dois empates e lidera a Grupo A. Já o Palmeiras, que não entrou em campo na primeira rodada por conta da final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, conquistou seu primeiro ponto na competição e é o quarto colocado do Grupo C.

No próximo domingo (7), o Verdão faz o jogo de volta da competição nacional. O duelo será no Allianz Parque, às 18h. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, tem a vantagem do empate. No mesmo dia, o Timão recebe a Ponte Preta na Neo Química Arena, às 11h, pela terceira rodada do Paulistão.