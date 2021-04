Histórico! Caldense vence Cruzeiro no Mineirão após 26 anos

Nesta quarta-feira (3), o Cruzeiro recebeu a Caldense, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.

A fase celeste não é das melhores e, a Caldense se aproveitou da situação para vencer e somar mais três pontos. O time de Poços de Caldas venceu pelo placar mínimo de 1 a 0 com gol de Amarildo.

Cruzeiro falha na defesa, não se impõe no ataque e Caldense aproveita.

A partida desta quarta-feira marcou o reencontro da Raposa com o Mineirão. Na temporada passada, a relação entre o time e o estádio sofreu um baque pois o Cruzeiro tinha um alto índice de derrotas e empates dentro de seus domínios.

A intenção, portanto, era começar a nova temporada com o pé direito ao vencer no Mineirão. Porém, a história não foi bem assim e, a Caldense se aproveitou do buraco defensivo celeste para abrir o marcador com Amarildo aos nove.

A partir daí, o Cruzeiro até tentou reagir e ser mais ofensivo, porém o acúmulo de erros e as finalizações sem direção pouco assustaram o goleiro João Paulo.

O Verdão, no entanto, quando tinha oportunidades, realmente levava perigo a meta celeste. Aos 36, Bruno Oliveira acertou a trave da Raposa.

Na segunda etapa, o Cruzeiro tomou conta do jogo e tentou, a todo custo, invadir a área adversária para levar perigo. Mas, a equipe celeste não foi capaz de penetrar na defesa de forma concreta e acabou saindo com a derrota.

Próximos confrontos

O Cruzeiro volta aos gramados neste sábado (6), para enfrentar a URT em Patos de Minas. A partida será às 21h.

Já a Caldense, enfrenta o Patrocinense, também neste sábado (6), às 19h. A partida será realizada em Poços de Caldas.