Teve até o gol que Pelé não fez! São Luiz vence Juventude fora de casa

O Juventude recebeu a equipe do São Luiz na noite desta quinta-feira e perdeu por 2 a 1, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho de 2021. Gustavo Xuxa e Ariel marcaram para o São Luiz e Guilherme Castilho descontou para o time mandante. É a segunda derrota seguida do Juventude no campeonato, enquanto o São Luiz garantiu seus primeiros 3 pontos.

O jogo

A partida começou bastante movimentada, a equipe do Juventude tomou a iniciativa da partida e tentou abrir o marcador, mas sem sucesso. O grande momento do Juventude na primeira etapa foi com uma cabeçada do volante Yago, aos 18 minutos após cruzamento de Eltinho. No entanto, a partida mudou de cara quando o meia-atacante Gustavo Xuxa recebeu a bola antes do meio-campo, viu o goleiro Marcelo Carné adiantado e arriscou um chute e conseguiu marcar o gol que Pelé não fez. Com o marcador aberto, a equipe do São Luiz tomou conta da partida e conseguiu jogar com mais tranquilidade. No finalzinho da primeira etapa, a defesa do Juventude falhou em afastar a bola e ela caiu nos pés de Ariel, que só teve o trabalho de tirar de Marcelo Carné e ampliar o placar no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

O segundo tempo foi de total pressão do time Alviverde, sem muita qualidade técnica apresentada e com muito desespero, o Juventude saiu em busca do empate mas não teve muito sucesso. A equipe encontrou muita dificuldades de criação e conseguiu levar perigo ao gol do São Luiz somente no final da partida. Roberto teve uma grande chance aos 46 minutos do segundo tempo, quando encobriu o goleiro Renan e Jadson salvou em cima da linha. O Juventude chegou ao empate com Guilherme Castilho, que recebeu de Marcos Vinicios na entrada da grande área e arriscou um chute cruzado de primeira, deixando o goleiro sem chances de defender. No entanto, já era tarde demais quando o Alviverde buscou o gol e a equipe saiu derrotada de Flores da Cunha.

E agora?

O Juventude está na 10ª colocação do Campeonato Gaúcho, com 0 pontos ganhos e enfrenta a equipe do Novo Hamburgo, na próxima segunda-feira (08). Já o São Luiz está na 7ª colocação, com 3 pontos ganhos e enfrenta a equipe do Internacional, na próxima segunda-feira (08).